¿América recibió ayuda en la Final ante Tigres? Miguel Layún ironizó al respecto

El más reciente título de América, en el pasado Apertura 2023, quedó manchado por la polémica expulsión de Raymundo Fulgencio. La decisión de Adonai Escobedo generó reacciones opuestas entre analistas y aficionados, ya que hay quienes consideran que fue muy rigorista el silbante, mientras que otros opinaron que actuó conforme al reglamento.

En ese contexto, Miguel Layún, quien se retiró como jugador tras coronarse con Las Águilas, habló sobre el tema en charla con el youtuber, Escorpión Dorado. El influencer sacó el tema al hacer la comparación con lo que pasa en Europa, donde se imponen castigos duros cuando hay arreglos arbitrales en los partidos.

"Allá en Europa hasta descienden a la Juve, aquí al América ¿cuándo le ha pasado?", señaló el Escorpión Dorado, quien ante la sorpresa de Layún lo confrontó y le preguntó al exjugador si le constaba que los de Coapa nunca habían recibido ayuda arbitral. "¿Estás diciendo que al América le ayudan los árbitros?".

"Sí, no era roja la de Fulgencio, no pegó un manotazo a la cara a Quiñones", respondió sarcásticamente Layún quien contratacó con el caso de Rafael Carioca, que pisó a Diego Valdés sin ser expulsado. "¿Si hubiera sido un americanista, hubiera sido roja o amarilla?", espetó Layún a su interlocutor, que insistía que el jugador de Tigres no le dio a Julián Quiñones.

El Escorpión Dorado señaló que era "naranja", entre risas con el excapitán azulcrema, que finalizó con un "hay para todos lados", con respecto a las fallas arbitrales.

