Baños no da por cerrado el plantel de América: 'Sigue abierto el mercado de transferencias'

Santiago Baños, presidente deportivo de América, abordó la cuestión de posibles altas y bajas en el equipo para el Clausura 2024 en lo que resta de la ventana de tranferencias de invierno.

En entrevista con TUDN, Baños destacó que el mercado aún permanece abierto en diversas partes del mundo. "Ha habido un par de ofertas por ahí. Hay unas que son muy interesantes. Me encantaría decir que ya cerramos el plantel. No, no puedo decirlo. Porque en Europa y las grandes ligas del mundo sigue abierto el mercado de transferencias. Entonces, para ellos de todo es posible".

Baños expresó la intención de mantener la base del plantel actual, aunque no descartó la posibilidad de reforzarlo con nuevos jugadores. Sin embargo, señaló la dificultad de confirmar cualquier movimiento en este momento.

"La idea es mantener el plantel, la base obviamente. Repito, por nosotros seguiríamos con el mismo plantel, incluso con algún nuevo jugador que pueda venir a fortalecer todavía más, pero repito, no, hoy no ha cerrado la ventana de transferencias. Entonces, muy complicado dar por hecho ese tema que espera un poco".

En relación al presupuesto del club, Baños subrayó la necesidad de mantener un equilibrio financiero. Afirmó que el América cuenta con un presupuesto que no pueden exceder y que se esfuerzan por buscar trofeos y campeonatos dentro de esos límites.

"Ni un peso, ni un peso, somos autosuficientes. Y felizmente te puedo decir que el 2023 hablamos con números muy buenos en el tema económico. Entonces, pues eso habla que estamos haciendo bien las cosas que nos preocupamos por ambas partes."

