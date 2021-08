América: Renato Ibarra no acudió a cirugía por recomendación de un doctor de su país

Renato Ibarra no acudió a la cirugía que tenía programada en Guadalajara,debido a que un médico de su país le recomendó no operarse en este momento, pese que coincidieron con el diagnóstico, aunque no quedó del todo descartado que en un futuro se pueda meter al quirófano. Así lo aseguró Luis Miramontes, médico quien iba a operarlo.

"Él habló con algún médico de su país, el cual le recomendó no operarse por el momento, igualmente coincidió con la gravedad de la lesión, pero le recomendó no operarse por el momento, aunque no descartó la cirugía en un futuro", dijo el médico en charla con RÉCORD.

Respecto a las complicaciones que podría tener Ibarra por negarse a operar el tendón, el Doctor Miramontes señaló que sí le podría generar recaídas.

"La potencia en el sprint depende mucho de ese músculo, una persona normal con esa lesión podría sanar sin problemas, pero en el caso de él práctica alto rendimiento, y si puede continuar con molestias cuando no se operan este tipo de casos", agregó.

Por su parte, en el América se mantienen en la postura de dar de baja al ecuatoriano, aunque en su país le brinden un diagnóstico distinto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: MARCOS VINICIOS, FERNANDO PACHECO Y EDWIN MOSQUERA, EN EL 'RADAR' DE LAS ÁGUILAS