América: Santiago Baños admitió el interés por César Montes

Santiago Baños, presidente del América admitió que existe interés por fichar a César Montes ante la inminente salida de Néstor Araujo, aunque, aclaró que no ha sido sencillo negociar con el Espanyol de Barcelona.

“Es uno de los jugadores que es complicado el tema porque el Espanyol tampoco tiene prisa, queda este mes y particularmente no es fácil negociar con esa institución porque los dueños son chinos y no están mucho tiempo en Barcelona, pero el tiempo dirá”, declaró el directivo azulcrema en entrevista con TUDN.

El conjunto de Coapa está en la búsqueda de un defensor, toda vez que, Araujo tiene las horas contadas en Coapa, pues regresará al Viejo Continente para enrolarse con el AEK de Atenas, donde sus compatriotas, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro ya lo esperan.

Además, las Águilas también sufrieron la baja por lesión de Sebastián Cáceres, quien el fin de semana pisó el quirófano para ser operado de la nariz, la cual se fracturó durante la Leagues Cup, por lo que estará fuera de actividad durante varias semanas.

Pese a la urgencia de sumar un nuevo elemento para cubrir el hueco en la zona defensiva, Baños aseguró que buscarán traer a un zaguero de jerarquía que entregue resultados inmediatos y que no le pese la camiseta del América.

“La edad es muy relativo, necesitamos a alguien que tenga presencia, que sepamos que no le quedará grande el puesto en el América, que tengamos confianza en él, que tenga gran recorrido, buen juego aéreo. No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO BAÑOS CONFIRMÓ LA RAZÓN DEL FICHAJE FALLIDO DE RAMOS: 'NO SE PUEDE PAGAR AQUÍ EN MÉXICO'