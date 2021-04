América: Santiago Baños reveló que ha considerado no jugar Concachampions

Santiago Baños, presidente deportivo del América, manifestó su molestia tras el sucio partido ante el Olimpia en la Liga de Campeones de Concacaf, en el que Jesús López resultó lesionado de gravedad.

El directivo de las Águilas incluso consideró que una de las soluciones para que no sucedan lesiones de ese tipo sería no participar en el torneo, al tiempo de que criticó la falta de VAR.

"Una (solución) sería no participar, pero no queremos llegar a ese extremo, lo más fácil sería mejorar la calidad de los árbitros. Ayer fue una irresponsabilidad total de los árbitros, es increíble que no tengamos VAR en un torneo así que te lleva al Mundial de Clubes, es inaceptable.

"La otra solución es ver cómo están los reglamentos y ver si hay obligación de participar, porque a veces se piensa en no participar y no perder jugadores. Es complicado, hoy es un hospital Coapa, hay tres jugadores en duda, otro fracturado y seguir en este sentido lo hace muy complicado", expresó en entrevista con TUDN.

Asimismo, Baños señaló que otra de las soluciones podría ser traer árbitros más experimentados o reestructurar el torneo.

"Sería fabuloso (traer árbitros de Europa), pero si no quieren poner VAR porque es un costo adicional, imagínate si van a querer traer árbitros desde Europa. Tienen que reestructurar el torneo, las fases de grupo tendrían que reducirlas.

"Hay equipos que no pueden estar en el torneo, como el rival de Cruz Azul, con todo respeto, que los mismos equipos pongan el VAR, que la Concacaf traiga arbitraje sudamericano y europeo y ojalá vayan aprendiendo porque hay muchas cosas que hacer", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: OLIMPIA DEFENDIÓ A ARBOLEDA Y ACUSÓ A NAVEDA DE HACER UNA JUGADA SIMILAR