América: Santiago Baños, sin ultimátums pese a la presión por falta de títulos

Aunque Santiago Baños reconoce las agresiones en redes sociales como parte de estar en el puesto más candente de nuestro futbol, las esquiva y no puede justificarlas cuando afectan a su familia. El hervor del sector más radical lo puso contra las cuerdas a punto de renunciar; sin embargo, la búsqueda de 'La 14' lo mantiene en la lucha sin ultimátums.

“No hay equipo en México que genere la presión que de este club, ni el morbo, ni la exposición; es la silla caliente y la gente está en su derecho a manifestarse, mientras sea con respeto, que se ha perdido. Hay muchas agresiones e insultos en redes y eso no va con lo que pretendemos.

“Lo único que pretendemos es regalarle un título a la afición; desde el dueño, pasando por directiva, cuerpo técnico y jugadores, y toda la gente que trabaja queremos celebrar al final de octubre levantando el título. Para eso estamos trabajando”, explica Baños a RÉCORD.

Tanto insulto pudo poner la renuncia en la mente de Baños: “Sí, porque llevo mucho tiempo en este negocio y sé cómo es afición y prensa, pero mi familia no, mis hijos, de 13, 10 y 7 años que ni la deben ni la temen, mi esposa menos. Se vuelve complicado aguantar insultos y agresiones, pero no a mí, porque el que venga va a ser lo mismo, es un tema de dirigir el proyecto del Club América, sino la familia no tiene por qué recibir estas amenazas, insultos o provocaciones”, reconoce, pero algo lo detuvo.

“Eso, decir: ‘no es un tema personal, déjalo pasar, no le pongas atención’, y seguir trabajando. En el peor momento del torneo pasado pudimos revertir y sumar los puntos, jugar mejor y meternos a Liguilla hasta Semifinales, donde nos quedamos cortos. Las ganas de querer entregar un título, demostrar que seguimos trabajamos para entregar 'La 14' te da para seguir mostrando que seguimos siendo el equipo más ganador y ahí está”, aseguró.

Baños tampoco ha recibido algún ultimátum como se especuló: “No me lo ha dicho, pero supongo que el torneo pasado cuando las cosas iban mal se pensaba sustituirme, porque es así es el futbol, y este club con más razón. Lo que más quiere el dueño del club es darle un título a su afición, sabe de la exigencia del Club América mejor que nadie, lo lleva en la sangre. Cuando no rindes con resultados, no sólo yo, el técnico y jugadores, el resto de la directiva estamos en peligro de perder el trabajo.

“Afortunadamente, hoy no me han dicho ‘si no quedas campeón, te vas’, pero tampoco es un club que dé ultimátums o te avisen, estás trabajando y el día que se tome la decisión, a lo que viene. Hoy estamos trabajando en ser protagonistas y hacer una Liguilla lo más cercano a la perfección para que nos de el título”, remata.

