América: Santiago Solari confirmó cuatro lesionados tras Vuelta vs Olimpia

Santiago Solari, entrenador azulcrema, exigió que se respeten los reglamentos y se tenga como prioridad cuidar a los futbolistas. Con cuatro lesionados terminó América el encuentro con el Olimpia de Honduras, por lo que visiblemente molesto,, entrenador azulcrema, exigió que se respeten los reglamentos y se tenga como prioridad cuidar a los futbolistas.

“El reglamento tiene dos propósitos básicos, uno de ellos es proteger la integridad del juego, otro fundamental es proteger la integridad física de los jugadores, proteger la salud de los futbolistas. Hoy nosotros tenemos a Naveda con una contusión muy fuerte en el pómulo, otro por un golpe muy fuerte en la cadera y la parte del muslo (Córdova), otro en observación (Benedetti) y otro (López) que está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital. Me parece que los hechos hablan por sí solos y no hace falta más explicación”, dijo.

El entrenador argentino lamentó que por no aplicar las reglas cómo deben ser, incluso la carrera de los jugadores se ponga en riesgo. Además, recalcó que América le ha dado a la Liga de Campeones de la Concacaf la seriedad debida, pero con acciones como las que ocurrieron no se puede.

“Las condiciones las dan los reglamentos, el reglamento está para algo, pero sobre todo para proteger la integridad física del deportista, su futuro, su carrera, y evidentemente la integridad de la competición. Es lamentable, qué tiene que hacer (Concacaf), no lo sé, nosotros queremos prestigiar y ganar la competición, y así fuimos, no fue violento como hoy porque hoy fue otro nivel.

“Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, y uno espera que los demás hagan el suyo, per hay cosas que van mucho más allá y son esenciales, la integridad del deportista no es algo que se pueda debatir, hay acuerdos tácitos, por delante está la salud. A Chucho López hoy lo están operando y eso me da una bronca tremenda”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OCHOA CUESTIONÓ ARBITRAJE EN EL AMÉRICA VS OLIMPIA.