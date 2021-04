Defensa del Olimpia: 'Estamos tristes por el resultado, pero sabíamos que no eramos favoritos'

El Olimpia de Honduras quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf; sin embargo, el haberle ganado al América (0-1) en el Estadio Azteca, dejó contento al cuadro hondureño, y así lo reconoció Johnny Leverón, defensa del Olimpia, quien recalcó que lo hecho por su equipo no fue un ‘aztecazo’.

“Sabemos que no íbamos a ser favoritos, desde que nos tocó América en la llave lo sabíamos, estábamos ante el equipo más ganador en este torneo e íbamos a ser irrespetuosos al no decirlo, pero sabíamos que le íbamos a pelear, que íbamos a ser duros. No lo tomamos como un ‘aztecazo’, lo tomamos como un triunfo y fue un golpe fuerte para los que nos daban por muertos, merecemos respeto, no somos superiores a nadie, pero sí con mucho respeto".

“Triste por el resultado final, pero sabemos que el resultado de haberle ganado acá al América, la forma, las ganas, nos llena de más motivación para lo que viene y el equipo está hecho para ser primero y vamos por ello”, señaló el jugador.

En tanto, el zaguero de la escuadra hondureña, además de recalcar la tristeza que les causó su eliminación de la Concachampions, destacó el hecho de que América haya encarado el partido con sus mejores jugadores.

“Triste por el resultado que al final nos saca de la Liga de Campeones y nos pone de regreso a casa, pero orgulloso del trabajo del equipo, se buscó desde principio a fin ante un rival muy complicado, con esos jugadores, que además pusieron al equipo titular y metieron jugadores importantes, y le damos valor a esto, pero triste por todo”, indicó.

TROGLIO ACLARA QUE NO HUBO INSTRUCCIÓN DE GOLPEAR

Pedro Toglio, entrenador del Olimpia de Honduras, descartó que su equipo haya enfrentado al América con la instrucción de ‘golpear’ a los jugadores, esto debido a la lesión que sufrió Jesús López, quien resultó fracturado, y que a decir del técnico, las entradas fuertes de sus jugadores fueron a causa de la velocidad de los azulcremas.

“Nosotros no hablamos de pegar o de jugar fuerte, pero cuando enfrentas a un rival como América y por velocidad, llegas tarde, la lesión es un accidente. En ningún momento se prepara un partido no para golpear, la velocidad de los jugadores de América provoca que uno llegue a destiempo”, dijo.

