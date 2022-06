América: Sebastián Cáceres negó tener oferta del Getafe

El uruguayo Sebastián Cáceres, defensa del América, negó que exista una oferta del Getafe para llevarlo a la liga española y aseguró que está concentrado en salir campeón con las Águilas.

"Mi cabeza está al cien por ciento en el América porque no hay nada en concreto. A mí no me dijeron nada del Getafe, la verdad es que yo me enteré por Twitter, así que si no hay nada concreto yo estoy firme en el América pensando sólo en el título", afirmó.

En varios medios se habló de que el equipo dirigido por el español Quique Sánchez estaba en busca del central, algo que el uruguayo desmintió.

Cáceres habló en la presentación del videojuego Free Fire como nuevo patrocinador del América y reconoció que el torneo pasado en el que fueron eliminados en semifinales por el Pachuca les faltó jerarquía, pero eso va a cambiar en el Apertura 2022.

"Creo que hay que hacer hincapié en salir campeón porque nos ha faltado jerarquía en la cancha en los partidos importantes, pero creo que este torneo nos hemos reforzado para lograrlo. Tenemos un gran plantel con los jugadores que llegaron".

