América: Sostendrá calendario de juegos ajetreado durante septiembre

Otra vez el calendario aprieta al América. Las Águilas tendrán un mes muy intenso con siete partidos en un lapso de 27 días lo que significa que estarán jugando cada 3.5 días, por lo que Fernando Ortíz tendrá que volver a dosificar las cargas para que la actividad no cobre facturas de lesiones.

En el último mes el conjunto de Coapa se vio afectado por todas las lesiones musculares que sufrieron a causa de tantos partidos en muy poco tiempo, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Emilio Lara y Henry Martín son algunos de los nombres que tuvieron que ser sustituidos o darles descanso por una sobrecarga muscular.

El último caso registrado fue el del delantero Martín, baja sensible debido al momento que atraviesa en el equipo siendo el líder de goleo del campeonato con 7 anotaciones; inclusive, la Bomba se tuvo que bajar también de la convocatoria de la Selección y muy seguro del partido contra Tigres para evitar una lesión peor.

Si bien cuatro de los siete compromisos restantes se jugarán en casa, una de las salidas será un viaje largo hasta la ciudad de Nashville en Estados Unidos para cerrar con los compromisos del club este año en la Leagues Cup.

PARTIDO / TORNEO / FECHA

América vs Tigres / Liga 03-09

América vs San Luis / Liga 06-09

Necaxa vs América / Liga 09-09

América vs Santos / Liga 14-09

América vs Chivas / Liga 17-09

Nashville vs América / Leagues Cup 21-09

Puebla vs América / Liga 30-09

