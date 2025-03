América viajó con plantel completo a Guadalajara para Clásicos; Dos Santos aún no está disponible

Viajó todo el plantel pero Jona no juega. En cuestión de siete días se vivirán tres clásicos entre América y Chivas, donde dos son de Champions Cup y uno más de la Liga MX. Los dos primeros serán en Guadalajara, por lo que América se quedará toda la semana en la capital jaliciense.

Las Águilas volaron el lunes por la tarde con todo el plantel, pues hay que recordar que se quedarán entrenando toda la semana en Guadalajara, ya que tienen partido el miércoles por la noche y el sábado, también en la noche, por lo que regresar a la Ciudad de México no era opción.

Dos Santos durante un partido | IMAGO7

Hay que recordar que aunque viajó el plantel completo, no todos los jugadores están disponibles, ya que Igor Lichnovsky no está registrado y no puede tener participación en el torneo, además de Jonathan dos Santos, quien sigue lesionado.

¿Cuándo vuelve Jonathan Dos Santos?

En RÉCORD pudimos saber que Jonathan dos Santos está descartado para los partidos en Guadalajara; es decir, el de este miércoles y el del sábado, pues regresaría hasta el duelo de la Champions Cup en Ciudad de los Deportes que es el próximo miércoles.

Jonathan está en el proceso de recuperación de un esguince de segundo grado, aunque ha tomado más tiempo del que se esperaba. Sin embargo pudo evitar pasar por el quirófano y su recuperación avanza de buena forma.

