Efraín Juárez y su paso por América: ‘Jugué para poner un paso de pan a mi familia’

Efraín Juárez ha vuelto al club donde comenzó su carrera, pero esta vez lo hace desde el banquillo. El exdefensor y exseleccionado nacional fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de los Pumas, asumiendo el reto de dirigir al equipo en un momento complejo.

Durante la conferencia de prensa, Juárez no solo habló sobre el desafío que representa su nuevo cargo, sino que también enfrentó cuestionamientos sobre su etapa como jugador del América, equipo con el que logró el título del Clausura 2013. Ante esto, dejó en claro su postura respecto a su paso por Coapa.

“Yo pude ponerle un pedazo de pan a mi familia todas las noches, tuve la oportunidad de ir al América y ser campeón. Entonces, en ese aspecto, hoy que América esté en esa situación (ser tricampeón), no me produce nada, porque no tengo ningún sentimiento hacia ellos”, afirmó el nuevo estratega universitario.

Juárez inició su carrera profesional con Pumas en 2008, tras formarse en sus categorías juveniles. Su trayectoria lo llevó a jugar en Europa con el Celtic de Escocia y el Real Zaragoza de España antes de regresar al futbol mexicano con el América en la temporada 2012-2013.

Números con América

Como futbolista azulcrema, Efraín Juárez cosechó 974 minutos disputados, cero goles, una tarjeta amarilla, y se proclamó campeón con las águilas en el Clausura 2013.

