Así fue el primer entrenamiento de Efraín Juárez como DT de Pumas

Luego de su presentación oficial este domingo por la mañana, Efraín Juárez tuvo su primer entrenamiento en Cantera como nuevo entrenador de Pumas, practica donde pudo tener su primera charla técnica con sus jugadores y trabajar en cancha de cara a su debut ante Liga Deportiva Alajuelense el próximo martes.

Efraín Juárez en su presentación con Pumas | IMAGO7

En un video que compartió Pumas en sus redes sociales oficiales se puede observar el nuevo flamante entrenador del Club Universidad trabajar la movilidad del equipo en espacios reducidos, así como las salidas desde el arco entre otras tantas cosas.

Al final exhaustivo entrenamiento se puede ver a los propios jugadores alentándose por el buen trabajo realizado en la primera practica de Efraín Juárez e inclusive se puede escuchar a Leo Suárez mencionar a sus compañeros que trabajando así ‘no hay quién los pare’.

Carrasquilla en primera practica de Juárez | X: @PumasMX

Primera charla técnica de Efraín Juárez como entrenador de Pumas

En el mismo video de Pumas subió a su cuenta de X se pudo ver y escuchar un fragmento de lo que fue la primera charla técnica de Efraín Juárez con el grupo, misma donde pide compromiso a todo el plantel y donde les menciona lo que se necesita para salir campeones.

“El que no quiera estar aquí antes de empezar que me diga ‘yo no creo en esta mier… nos damos un abrazo’, pero los que se quedan vamos con todo, al cien, porque está todo por ganar. Para ser campeón tienes que cagar sangre, buenos muchachos, vamos a cagar sangre”, dijo Efraín Juárez en su primer entrenamiento con Pumas.

EL primer día de nuestro D.T. Efraín Juárez, se vivió con mucha intensidad



¡Porque a partir de hoy el que se queda aquí, es dar todo, al 100 por ganar!



Ya lo dijo el Míster

