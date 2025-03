Sergio Ramos celebra su primer gol con Rayados con publicación en redes

Festejó su anotación. En tan sólo su segundo partido vistiendo la playera de Rayados, Sergio Ramos se estrenó como goleador. El central español apareció en el momento justo para darle la ventaja momentánea a su equipo en el duelo de Jornada 10 ante Santos.

El defensor, quien es conocido por su gran juego aéreo tanto defensivo como ofensivo, apareció al minuto 57 para rematar un centro de Sergio Canales. El ex del Real Madrid, apareció en el segundo poste para poner el 2-1 en el partido.

Marcó el 2-1 | MEXSPORT

El español no es nuevo a las anotaciones, de hecho, suma 140 anotaciones entre clubes y selección, sin embargo, sus festejos con cada gol siguen siendo emotivas. Durante el partido no dudó en celebrar con diversas señas, además, tras el partido compartió su felicidad con una publicación en redes sociales.

A través de su cuenta de X, el capitán de Monterrey comentó: “Contento por los tres puntos en una victoria muy trabajada y por mi primer gol con esta camiseta. Muchas gracias por vuestro apoyo, afición”.

Contento por los tres puntos en una victoria muy trabajada y por mi primer gol con esta camiseta 🍳. Muchas gracias por vuestro apoyo, afición.



Happy for this hard-fought win and for my first goal with this shirt 🍳. Thanks to the fans for their support.



🔵⚪️ ¡Arriba el… pic.twitter.com/PxHPSw9N4s

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 3, 2025