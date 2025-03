Pablo Guede asegura que la convulsión de Emiliano Gómez desconcertó al equipo

La Franja del Puebla no pudo y terminó sucumbiendo en su visita al Querétaro, los comandados por Pablo Guede cayeron dos tantos a cero.

Tras el partido el entrenador Pablo Guede habló en conferencia de prensa y tocó el tema del desafortunado choque de Emiliano Gómez y José María Canale, provocando la convulsión del jugador poblano

“Te saca un poquito del partido porque estás preocupado por la persona ”, resaltó el estratega en una imagen que puso en incertidumbre a la afición por varios minutos.

Situación médica de Emiliano Gómez

“Recién había preguntado y me dijeron que llegó consciente que ya sabía donde estaba, creo que se quedará (hospital) para revisión y eso”, resaltó Guede.

Benjamín Mora tras victoria

“Del arbitraje no me corresponde, tenemos que jugar contra todas las circunstancias y contextos climáticos. Me enfoco en ayudar a mis jugadores a que sean mejores”, mencionó el entrenador de Gallos.

Mora aseguró que es un paso importante y por ahora pone en su mente el siguiente partido: “Vamos a seguir preparándonos para enfrentar a Tigres”.

