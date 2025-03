Efraín Juárez sobre las oportunidades a los DT’s mexicanos jóvenes: “Hay que ganárselas”

Al ser anunciado como nuevo director técnico de Pumas, Efraín Juárez comentó que tiene la responsabilidad de demostrar que los entrenadores mexicanos tienen capacidad para dirigir. Asimismo, aseguró que las oportunidades hay que ganárselas, además de que cree que en Liga MX y en varias ligas del mundo no se fijan en la nacionalidad.

Efraín Juárez contento por llegar a Pumas | IMAGO7

Con Efraín Juárez en Pumas, son apenas cuatro estrategas nacidos en México que dirigen en este Clausura 2025. Ante esto, Efraín enfatizó que tiene la responsabilidad de mostrar que se debe confiar más en ellos. Aún así, cree que esas oportunidades para los nuevos estrategas se tienen que ganar y responder positivamente con resultados.

“Esas oportunidades muchas veces nosotros los jóvenes nos quejamos de que no hay, pero también hay que ganarlas. Una de las responsabilidades que yo tengo, entendiendo que no hay mucho técnico mexicano, es tratar de hacer bien las cosas para que también los clubes confíen en eso. Si no luego dicen ‘¿ya ven? Es lo que siempre pasa’. Nosotros también somos responsables en hacer bien o mal las cosas”, comentó.

Efraín Juárez habla de los entrenadores mexicanos | IMAGO7

Asimismo, señaló que no se trata de un tema de nacionalidades, sino de capacidad y puso de ejemplo a la Premier League, donde solo hay cuatro directores técnicos del Reino Unido. De igual forma, reiteró que sí hay talento en el entrenador mexicano, pero aún así se tiene que demostrar.

“Hoy estamos en un mundo globalizado. Vas a Inglaterra y hay muy pocos técnicos ingleses, vas a España y también pasa. Es un tema de capacidades y los clubes ya no se fijan en la nacionalidad. Yo creo que en el técnico mexicano hay mucha capacidad y todo tiene que empezar las bases. Muchas veces menospreciamos nuestro talento”, agregó.

Efraín Juárez con experiencia como auxiliar en Europa |

