América: Víctor Guzmán, pretendido por las Águilas para la zaga defensiva

América desea a un central mexicano y con ello poder reducir el número de extranjeros en esa posición. Ya se sabe que a la par del delantero una de las prioridades en Coapa es sumar a un defensor, hoy en Coapa retomaron el interés que venían mostrando por Víctor Guzmán, futbolista de Tijuana.

"Lo de Guzmán no es nuevo, es un jugador que ya se había sondeado antes, hoy está en el radar otra vez", confirmó una fuente consultada por RÉCORD.

Desde que estaba Miguel Herrera a cargo del equipo, la directiva preguntó a Xolos por los servicios del defensor, sin embargo, las negociaciones nunca avanzaron debido a que Tijuana no quería soltarlo.

Posteriormente ya con Santiago Solari en el banquillo se hizo un nuevo intento, pero al final las negociaciones con Jordan Silva fluyeron y se consolidaron de inmediato, no obstante, hoy Silva ya no está en el equipo, y aunque no han hecho oficial su salida, el jugador ya hasta se despidió de sus compañeros.

En el Nido saben que con la incorporación de un central nacional podrían desprenderse de uno de sus jugadores no formados en México y así poder emplear ese registro en otra posición del campo.

Guzmán por ahora es solo una opción como lo fue en su momento Israel Reyes, futbolista que interesó mucho en América, pero que ante las negativas de la directiva poblana el conjunto azulcrema comenzó a tocar otras puertas.

Un factor a destacar en esta posible operación es que recientemente Xolos hizo oficial la llegada del defensa central chileno Nicolás Díaz proveniente de Mazatlán FC.



