América y la obligación de títulos: "No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos"

Baños: ni lloramos ni ponemos pretextos. Santiago Baños habló en conferencia de prensa previo al duelo de este fin de semana entre América y Cruz Azul por la liga mexicana.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

América l CRÉDITO:IMAGO7

El presidente del equipo de Coapa compartió que este equipo siempre está obligado y que no ponen excusas en ningún sentido, por lo que aceptan la derrota de CONCACAF como tal:

“Obligados siempre estamos porque es lo que dicta la grandeza de este club. No hay otro club en México que tenga la obligación y la presión de ganar los títulos como este. No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos, te podría dar excusas”.

Cruz Azul l CRÉDITO:IMAGO7

Sobre el fracaso que vivió su equipo en esta semana, Baños no ocultó el sentimiento y asegura que es un fracaso y en América lo entienden como tal, ya que era una exigencia que tenían:

“No estamos exentos a tener una derrota, llevábamos 12 años sin perder una eliminatoria contra Cruz Azul. No hay pretexto, es un fracaso y nos quedamos cortos en lo que pretendíamos. En este deporte suele pasar que no puedes ganar todos los torneos y te das cuenta lo que genera, en cierta parte genera más alegría una derrota del América que triunfo de sus equipos” mencionó Baños.

América l CRÉDITO:IMAGO7

REMODELACIÓN DEL ESTADIO

Otro punto importante es el tema del Estadio Banorte y la remodelación, a lo que Baños aseguró que espera que lo tengan listo en este 2025, para que América pueda jugar antes del mundial en su casa:

“Hasta donde yo tengo entendido terminarán las obras a finales del 2025 (Estadio) y en 2026 esperemos estar de regreso en nuestra casa, con nuestra gente”.

HENRY NO ESTÁ LISTO

Otro de los temas mencionados fue la situación de Henry Martín, quien sigue en el proceso de recuperación y todo apunta a que no lo veremos hasta la liguilla del futbol mexicano.

“Henry ha evolucionado. Tanto él como Aguirre. Yo creo que Rodrigo va a estar la semana que viene y a Henry hay que llevarlo con un poco más de calma, sobretodo en el tema físico. Ya tiene muy poca sensibilidad en la zona que le afectaba” compartió Santiago Baños sobre la salud de sus dos delanteros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEMANA SANTA: ASÍ SERÁ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CDMX