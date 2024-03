Analistas deportivos sobre 'Cabecita': "No es indispensable; mejor dejarlo ir a tenerlo de malas"

El futuro de Jonathan Rodríguez en América pende de un hilo después de que recibiera una oferta del Portland Timbers de la MLS, la cual está considerando. Incluso, el jugador uruguayo no viajó a Guadalajara para enfrentar a Atlas con el objetivo de que se defina este tema.

Ante esta situación, distintos analistas deportivos, entre ellos nuestro colaborador y analista de FOX Sports, Rubén Rodríguez aseguró que lo mejor para las Águilas sería dejarlo ir y no "tenerlo de malas en la banca".

El periodista aseguró que 'Cabecita' quiere dejar el equipo debito a la falta de minutos que ha tenido en el torneo por el "exceso de calidad" que tiene el equipo en su posición.

"Se va por falta de minutos, no por falta de calidad. Si vas a pelear dos torneos, un jugador así no te sobra, pero el América en esa posición tiene exceso de calidad. Él quiere minutos. Me parece que si no va jugar, es mejor dejarlo ir a tenerlo de malas en la banca", dijo durante el programa La Última Palabra.

Por su parte, Rafael Márquez Lugo consideró que el uruguayo "no es indispensable", pues siempre ha tenido un "rol secundario" en el equipo.

"No es indispensable. Diego Valdés, Quiñones o Henry (Martín), sí; no es lo mismo. Díganme cuando fue titular indiscutible... Él jugó un rol secundario y lo hizo muy bien", comentó.

