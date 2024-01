André Jardine 'advierte' al Chicote: 'Si no estás en cuerpo y alma, el equipo te rechazará'

Con las reglas claras desde el inicio. Cristian Calderón llegó a América siendo blanco de críticas por sus constantes indisciplinas en Chivas, sin embargo, el propio André Jardine aseguró que confía en que el Chicote respete los lineamientos y se adapte de inmediato a la sanidad de su vestidor, de lo contrario sabe que las posibilidades de emigrar rápido de la institución son altas.

“No me preocupa, porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo (en América). Vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador”, confirmó el brasileño en entrevista con ESPN.

"Si no estás en cuerpo y alma, no solo en entrenamiento, sino también fuera de la cancha. Si no estás pensando en triunfar y querer hacer historia, el propio equipo rechazará (a ese jugador). Eso queda claro. Es un tema en el que te adaptas a como somos como grupo, equipo, que queremos ser o naturalmente no va a estar”, agregó.

No obstante, el entrenador aprovechó el espacio para pedirle a la exigente afición azulcrema que le dé el beneficio de la duda, ya que Calderón hizo mucho por estar en Coapa declinando la oferta que tenía amarrada en Necaxa y rechazando algunas propuestas más.

“Que le den la oportunidad de demostrar cuánto quiere estar aquí. Tenía otras ofertas y optó por América por ver en este club la oportunidad de hacer historia. A nivel técnico indiscutiblemente lo tiene y darle la oportunidad. Lo veo todos los días, está enfocado, comprometido y se verá mucho en este grupo”, pidió André Jardine.

