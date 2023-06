André Jardiné aún no tiene un delantero definido para el inicio de la Liga MX

No despejó la duda. André Jardine evitó dar el nombre del jugador que llevará la responsabilidad del gol en el debut de América en el torneo, el estratega brasileño afirmó que prefiere no dar ventajas.

“Entiendo la ansiedad de todos por saber, pero no doy ventajas al rival. Soy un entrenador que me gustan muchas variantes, jugar sin delanteros ya me pasó un par de veces, sin un delantero fijo, con falso nueve, con interiores", declaró el timonel.

"Me gusta la incertidumbre de no tener idea de como jugar, pero hay chavos de la Sub 20, pero hay opciones de tener variantes para sorprender. No regalo ventajas al rival porque no sabemos como va a empezar Juárez y eso me permite igualar el juego”, agregó.

Respecto a la afirmación de Santiago Baños al adelantar que el nuevo delantero estará listo para jugar la Jornada 2, André admitió que le consultaron algunas opciones, pero que no será él quien elija al fichaje.

“Hemos platicado mucho, América tiene un sector de análisis de mercado muy competente, me mandaron muchos informes para dar mi opinión. Debe ser una decisión en conjunto con el club, peor no soy yo el hombre que tome las decisiones".

"El club es más grande que cualquiera de nosotros, estas decisiones marcan la historia del equipo y hay que tomar una que contemple a la mayoría para encontrar un camino que nos parezca el mejor”, finalizó Jardine.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EL DEBUT DE MESSI CON EL INTER MIAMI ANTE CRUZ AZUL SERÁ TRANSMITIDO EN TELE ABIERTA