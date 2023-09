André Jardine declaró estar listo para el Clásico Nacional: "Me siento muy bien"

Aún convaleciente tras haber sido operado de emergencia, André Jardiné, técnico del América se declaró listo para dirigir el Clásico Nacional y aseguró que, su problema de salud sólo quedó en un susto.

“Un susto, pero ya me he sentido muy bien. Fue una cirugía de emergencia, pero salió todo muy buen y rápido. Me siento bastante bien, no puedo hacer muchos esfuerzos, con toda la energía que me gusta, pero me siento muy bien”, declaró el entrenador brasileño previo al partido.

Jardiné llegó por su propio pie al auditorio del Estadio Azteca, donde los técnicos de América y Chivas, de los equipos varonil y femenil se dieron cita para la continuación del Día de Medios.

Fue el pasado martes, cuando el club informó que su entrenador tuvo que se operado de emergencia debido a un problema de apendicitis, mismo que fue tratado con éxito, y aunque, por el tipo de cirugía, el sudamericano requiere mayor tiempo de reposo y recuperación, él decidió retomar sus actividades para estar presente en el Clásico.

Jardine, quien arribo Al Nido, apenas hace un par de meses para tomar las riendas de los de Coapa en este Apertura 2023, dirigirá mañana su primer Clásico Nacional, motivo por el cual no quiso quedarse fuera y estará en el banquillo esperando conseguir la victoria.



