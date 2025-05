André Jardine se lanza en contra del arbitraje: 'Me parece roja clara'

Jardine “Me parece roja clara”. André Jardine habló en la conferencia de prensa luego del empate del América ante Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En este partido existió una jugada polémica, pues Carlos Moreno se había ido expulsado por una entrada sobre Henry Martín, aunque un fuera de lugar previo de “La Bomba”, llevó al árbitro a cambiar su decisión tras ver la jugada en el VAR.

Había expulsado al portero de Pachuca | IMAGO7

El técnico del América habló al respecto y fue muy claro en su opinión, pues para él, era roja clara:

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

“Del arbitraje, no se los especialistas, a mí me parece roja clara y molesta un poco en un partido decisivo como este. No soy especialista y quiero darme un día para analizar, para pensar, para no equivocarme”.

Criticó la decisión arbitral | IMAGO7

También dejó en claro que la calentura seguía presente, por lo que es una jugada que analizará en las próximas horas: “Pero si me preguntas ahora que aún estoy caliente, para mí era un lance bastante claro de roja y no entiendo mucho de por qué volvieron atrás en su decisión”.

Cabe señalar que esta jugada pudo cambiar el rumbo del juego, ya que los Tuzos se hubieran quedado con 10 futbolistas desde el minuto 26 de la primera parte y ante unas Águilas que se vieron superiores por momentos de cara a la portería rival.

Revirtieron la decisión | IMAGO7

¿Qué dice el reglamento?

Al ser una acción que llegó después del fuera de lugar, la decisión fue correcta, ya que anula cualquier situación que venga después de la posición adelantada. Para entenderlo mejor, es como si hubiera llegado el gol después del fuera de lugar, la acción se anularía.

El Artículo 11.2 del reglamento de la Liga MX afirma que “si se comete una infracción contra un jugador en posición de fuera de juego que ya está jugando o intentando jugar el balón, o disputándole el balón a un adversario, se penalizará la infracción por fuera de juego por ser previa a la falta”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Almada manda mensaje al América: “No se pueden quejar del arbitraje”