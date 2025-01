¿André Jardine será castigado por no dirigir la Jornada 1?

América debuta en el Clausura 2025 este viernes visitando a los Gallos del Querétaro, sin embargo, será un equipo muy distinto al que ganó el Tricampeonato hace un par de semanas, esto debido a que las Águilas saldrán con su equipo Sub 23 y sin André Jardine.

Las Águilas ya habían dado a conocer que disputarían el partido en Querétaro con cuadro alterno, mismo que será dirigido por Raúl Rodrigo Lara, sin embargo, por reglamento el técnico debe estar forzosamente en el banquillo de su equipo, por lo cual la ausencia de Jardine ha desatado polémica.

A pesar de la polémica, América encontró la forma de darle un descanso a su entrenador tras el Tricampeonato. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, tras ganar el Apertura 2024, las Águilas decidieron renovar al brasileño, esto tras no concretarse su salida a Botafogo.

Esta renovación obliga al equipo a registrar una vez más al DT ante la liga, sin embargo, han optado por esperar hasta la próxima semana para registrarlo, dándole así una semana más de descanso.

No tendrá que estar en Qro | IMAGOL

Esta ‘laguna’ en reglamento de la Liga MX hace que, Jardine no está obligado a estar en el partido de Jornada 1 de su equipo, y por ende no será castigado por la Federación por no viajar a Querétaro.

Diego Cervantes cumplió suspensión

Raúl Rodrigo Lara no será el único en dirigir al América este viernes por la noche, sino que estará acompañado por Diego Cervantes, actual entrenador de la Sub 23 azulcremas, mismo que había visto una roja en su último partido de Liga.

A pesar de esta tarjeta, el exjugador mexicano podrá estar en el banquillo, ya que cumplió con su suspensión esta mañana cuando América cayó 4-2 ante los Gallos en la categoría Sub 23.

Cervantes ya cumplió su suspensión | IMAGOL

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chino Huerta se despide de Pumas con emotivo video: 'Los llevaré en mi corazón'