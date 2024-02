Andre Jardine sobre Cabecita Rodríguez: 'Queremos que se quede'

Se terminó el invicto para América, sin embargo, hay un tema que preocupa más hoy en Coapa y es la posible salida de Jonathan Rodríguez, a quien hoy le dieron 90 minutos de juego, pero saben que la opción de irse es latente, aunque el club está tratando de convencerlo.

“El tema siempre es delicado, hay tres partes, la mía, la del club y la del jugador, respetamos mucho al jugador, queremos que Jonathan se quede, es importante para el plantel, tiene momentos decisivos, ha hecho goles fundamentales, a ver cómo se desarrolla, está en momentos iniciales", confirmó en conferencia de prensa.

"América quiere mantener a Jona, hablé con él, le gusta la idea de estar aquí, diferente a lo que leí por ahí, está muy contento, tiene un ambiente que todos lo quieren, pero en su cabeza pasan muchas cosas, es un jugador de 30 años, si viene una oferta importante para él, bien, es de tres partes, no es fácil, para esto trabajamos”, agregó.

Respecto a la derrota en Pachuca, el estratega no negó que la casa de los Tuzos es muy complicada y aunado a que el clima no ayudó, el equipo no pudo mostrar su mejor versión.

“Siempre es una cancha difícil, Pachuca es un equipo bien dirigido, con una identidad sólida, con un ADN de campeón, siempre con una consistencia grande, compite mucho, es intenso, tiene jugadores muy potentes, tensos, la parte física pesó mucho, la cancha estuvo pesada con la lluvia de todo el día, no noté al equipo fresco frente a un equipo que sí lo fue, no puedes cometer errores importantes, tanto atrás como enfrente, la diferencia fue ser contundentes al frente, errores que nos costaron muy caros”, finalizó André Jardine.

