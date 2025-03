André Jardine sobre el Mundial de Clubes: “Debe de ir León”

André Jardine, director técnico de las Águilas, habló sobre el Mundial de Clubes en la Conferencia de prensa tras el partido entre América y Tigres.

Sobre este tema, el brasileño fue sincero y mencionó que la Fiera es el equipo que debe ir y que es el deseo que él tiene:

“Creo que León tiene todos los méritos y debería ir León (al Mundial). Me quedo triste por León, por la institución, porque también vi el título de la Concachampions conquistado con muchos méritos. Si no va León, creo que América viene haciendo las cosas bien, es verdad que no conquistó aún la Concachampions, que es un sueño nuestro. Si me preguntas si quiero ir al Mundial, por supuesto pero me gustaría mucho ir al Mundial conquistándolo en el campo”.

Un punto importante, es que sí sueña con estar en el evento, pero ganando en la cancha su pase, pues así es como deben tener su participación y harán todo lo posible para ir.

AMÉRICA PUEDE IR

Cabe mencionar que el América, así como otros equipos, tienen la posibilidad de ir al torneo de este verano, pues León de momento está fuera de la competencia y la última palabra la tomará FIFA para conocer al nuevo equipo que estará cubriendo esta vacante.

