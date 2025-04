André Jardine sobre Malagón: "Tiene un esguince de tobillo"

André Jardine habló en conferencia de prensa luego de la goleada del América por 5-0 sobre Mazatlán en la última jornada del torneo regular.

IMAGO7

JARDINE REVELA SITUACIÓN DE MALAGÓN

El técnico de las Águilas dio a conocer la situación de Luis Ángel Malagón, quien salió al hospital para ser revisado por un esguince de tobillo.

“Agradecer el apoyo de la gente, cerramos un primer objetivo. Me parece muy buen torneo en general. Muy importante recuperar jugadores. Malagón fue para preservarlo, hoy no valía la pena arriesgar a nadie y Malagón es un esguince de tobillo pero creo que no preocupa y Cáceres más por cansancio”, dijo Jardine.

IMAGO7

Una de las sorpresas en este juego fue la ausencia en la convocatoria de Jonathan dos Santos y el problema es que recayó en la lesión de rodilla que lo dejó fuera por varias semanas, y ahora inicia un nuevo proceso de recuperación.

“Araujo se sintió durante la semana, y Jona sí preocupa, es una recaída en la lesión de rodilla que tiene de ligamento que requiere cuidados y está con menos dolor que la otra vez pero aún con limitantes”, compartió el técnico del América.

La buena noticia para el América es que Henry Martín regresará a entrenar esta semana con el grupo, aunque necesitará un par de semanas para encontrar su mejor forma física. Jardine compartió esta información, destacando también el tiempo de descanso que tendrán de aquí a la liguilla.

AGRADECE A LA AFICIÓN

André Jardine compartió que se cumplió el primer objetivo que era cerrar de buena forma la fase regular y agradeció a la afición por el apoyo en todo el torneo. El técnico junto a sus jugadores al terminar el partido para agradecerles de cara a la liguilla de este semestre.

IMAGO7

