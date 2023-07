André Jardiné inició su etapa en América con el pie izquierdo, sin embargo, el estratega brasileño argumentó a su favor que el equipo está incompleto, aunque también reconoció que tuvieron la oportunidad de incrementar la ventaja cuando lo ganaban y lo dejaron escapar.

“Un duro golpe, claro que imaginábamos un inicio distinto, estábamos confiados por la intensidad que tenemos, el futbol es así, si no eres contundente, de hecho, creo que tuvimos el 2-0 antes que el 1-1, en este momento somos un equipo condicionado, que nos hace falta confianza de jugar los 90 minutos", admitió el técnico.

"Debemos de tener calma, en este momento somos los más perjudicados por la selección, no es excusa, pero hay jugadores que no tienen lo suficiente para jugar 90 minutos, ahora en este inicio va a ser con este grupo y debemos de trabajar”, añadió.

Respecto a la actuación de Román Martínez, quien cargó y no pudo con la responsabilidad del gol, el estratega reconoció que el futbolista no se encuentra en su mejor nivel.

“Sé que, sobre todo la gente, no tiene tanta paciencia, quien jugó poco, quien no quiere estar en esta institución, quien no quiere estar en este equipo, debe de estar bien físicamente, Mozu tiene mucha calidad y fuerza, tiene una potencia impresionante, no está en su mejor nivel físico, estamos exigiéndole al máximo para que entre en esta forma, no quiero tener conclusiones por una actuación en la que se vio ansioso, para mi tiene mucho futuro, necesita confianza y tranquilidad, saber cómo responde, debe de mostrar todo el potencial que tiene”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAZATLÁN Y PACHUCA EMPATARON EN EL INICIO DEL APERTURA 2023 EN EL KRAKEN