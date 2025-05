Azcárraga rompe el silencio tras la derrota del América: 'Si no ganamos, fracasamos'

Emilio Azcárraga, propietario del América, rompió el silencio tras la dura derrota de equipo en la Final del Clausura ante Toluca. El empresario aceptó el fracaso, pero también ilusionado por la actualidad del club azulcrema. Durante su participación en el Endeavor Cracks Summit, dejó claro que en el América no hay lugar para excusas: “Nosotros, si no ganamos, fracasamos. Y abrazamos el fracaso”, afirmó con firmeza.

En su discurso, Emilio Azcárraga destacó la actitud del equipo tras la derrota, pero confesó que se quedaron corto de sus objetivos principales, el cual era poder levantar al menos un título, ya fuera en Liga, Concachampions o Liga Femenil.

“Me asombra mucho el sacrificio de los jugadores y de la frustración del domingo pasado, que era como haber perdido la primera disputada cuando estabas perdiendo la cuarta. El hambre que tenían de la cuarta como si hubiera sido la catorce... El resultado de la América actual, tanto en la femenil como en la varonil, no fue de ayer… desafortunadamente el domingo no se dio”, puntualizó el directivo.

Juventud y entrega las fortalezas del América actual

Otro punto clave en sus declaraciones fue la juventud del plantel y su capacidad de entrega. “La mayoría de los jugadores y jugadoras que hoy tenemos en América son chavos de veintidós, veintitrés. No son gente con cuarenta años de experiencia y, aun así, esa parte de entrega no me ha dejado de asombrar”, comentó Azcárraga, dejando en claro que, pese a la eliminación, hay confianza en el futuro del club.

