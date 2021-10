Benedetti sobre aniversario del América: 'Espero retribuir tratando de ganar títulos'

Reconoce su grandeza. Nicolás Benedetti aseguró que el América no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo, pues consideró que es el equipo más grande de México. Además, agradeció que las barras hayan acudido a las afueras del club para alentarlos en el 105 aniversario del Club.

“Sin lugar a dudas es el más grande y por mucho. Hoy vino mucha gente a alentarnos y agradecerle a esa afición que vino a alentarnos al entreno, desde el entreno se escuchaban los bombos y los cantos. Para mí es un orgullo pertenecer a esta institución, son 105 años de mucha grandeza, y espero retribuir todos lo que han hecho por mi y por mi familia, tratando de ganar títulos, tratando de estar disponible. El América no tiene nada que envidiarle a nadie porque es el más grande”, declaró en conferencia de prensa.

Las lesiones han mermado la estancia de Benedetti en el conjunto de Coapa; sin embargo, admitió que gracias a la ayuda y apoyo de su familia ha logrado mantenerse fuerte para tratar de revertir su situación.

“Si pasé momentos difíciles, pero siempre tuve en mente que podía volver, que podía regresar de las lesiones, siempre tuve ayuda de personas de mi familia que constantemente me asesoraban y me daban tranquilidad. Todo el mundo debe necesitar esa parte de estar fuerte mentalmente, de estar firme en lo que uno quiere y yo desde hace tiempo vengo trabajando en eso y en no rendirme, tiene su cosecha y yo trato de dar lo mejor”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BALA SALINAS: 'EL AMÉRICA CAMPEÓN DE 2005 DABA MIEDO'