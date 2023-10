Bruno Marioni reconoce que América se interesó en él; había dado el 'sí'

Bruno Marioni, exdelantero de los Pumas, reconoció que América mostró interés en ficharlo cuando Óscar Ruggeri dirigía a las Águilas, acercamiento al que el argentino respondió positivamente y aseguró haber dado el "sí".

En una entrevista con el 'Burro' Van Rankin en Caliente TV, Marioni explicó que Ruggeri le habló cuando estaba en España jugando en Tenerife y recuperándose de una lesión.

El exjugador universitario señaló que en ese momento su futuro era incierto, pues no sabía si al finalizar su rehabilitación permanecería en el futbol español. Por ello, el entonces entrenador del América se puso en contacto con él para darle a conocer el interés del equipo, sin embargo, le dejó en claro que su fichaje tenía una condición: las negociaciones con el 'Piojo' López, quien era el delantero predilecto.

"Después de salir campeón y goleador me voy a España, y me quedo en Tenerife. Me tenía que operar, me estaba rehabilitando y recibo un llamado de Óscar Ruggeri, entrenador del América. Entonces me dice: '¿Qué vas a hacer?'. 'Voy a recuperarme, no sé si me quedo acá o me voy a otro lugar'. Me dice: 'Estoy viendo la posibilidad de traer un delantero, estoy negociando con el Piojo López, pero si no se da el Piojo López, ¿te interesaría venir?'. Dije: 'Sí'".

