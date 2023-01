Bruno Valdez: 'Vamos a apoyar desde afuera a que ganen la 14"

Bruno Valdez le dijo adiós al América y en su despedida aseguró que se va feliz del conjunto de Coapa, pese a no haber podido conseguir un último título, pero aclaró que seguirá apoyando al equipo a la distancia.

"Triste no por cómo se dieron las cosas, uno cumple ciclos, fue mi momento, me tocó, la forma en que salí, estoy saliendo muy feliz, por ese lado muy bien... eso queríamos, ganar un título más, pero no se pudo, vamos a apoyar desde afuera a que ganen la 14", declaró para WDeportes.

Asimismo, Valdez dijo que se va agradecid0 con la institución y reiteró que de ahora en adelante, será un aficionado más de este equipo.

"Muy agradecido por todo, con la institución, con toda la gente que estuvo alrededor mío. Agradecido, no tengo otra palabra y voy a seguir apoyando siempre. Vamos a seguir adelante", finalizó.

Luego de seis años de estancia, el paraguayo le dice adiós al América, equipo con el que consiguió tres títulos, y donde se convirtió en el máximo defensa goleador en la historia con 27 tantos, superando a Alfredo Tena.

