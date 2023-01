Fernando Ortiz tras empate del América: "El equipo ha intentado de todas maneras"

Fernando Ortiz, técnico del América admitió que su equipo no tuvo la mejor actuación ante el Querétaro, motivo por el cual aseguró que tiene tareas para la semana.

“Es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas maneras abrir el marcador, no lo pudimos lograr, tengo tarea para la semana, pero por momentos, el equipo se vio bien, por momentos no me gustó”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, Ortiz se va satisfecho, pues pese a que su equipo estuvo muy lejos de la versión que mostró el torneo pasado, señaló que siguen teniendo las ideas y la claridad al ataque.

“Un poco de todo, obviamente que a todos nos gusta ver el equipo que estamos acostumbrados. Lo importante es que las ideas están claras y buscan por todos lados, las ganas de querer sacar el partido siempre estuvieron”, agregó Ortiz.

Las Águilas no pudieron contar con Roger Martínez, quien de acuerdo con el timonel argentino sufrió una fatiga muscular y prefirió no arriesgarlo.

“Lo de Roger, ayer o antier, tuvo una fatiga muscular, no tuvo la sensación de sentirse cómodo y para que arriesgar si se vienen partidos próximos y hay compañeros que están bien”, comentó.

Mientras que, en el caso de Emilio Lara, no fue convocado por falta de ritmo, pero el Tano confirmó que estará disponible para la segunda fecha.

“Isra (Reyes) es un joven y donde el técnico disponga su trabajo va a jugar, eso habla bien de él. Lo de Emilio lo dije en la semanal, regresó y no tenía futbol y al no tener ritmo cuesta de entrada y para que arriesgar. Fuentes tiene 15 años de trayectoria y de experiencia, por eso decidí, pero seguramente Emilio estará a mi disposición contra Toluca”, finalizó.



