Carlos Reinoso: Bruno Valdez y Diego Valdés deben ser los líderes de este nuevo América

Para Carlos Reinoso, leyenda del América, Bruno Valdez y Diego Valdés cuentan con la edad y la experiencia necesaria para convertirse en los líderes del equipo, aunque, también destacó el gran desempeño que han mostrado Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, por lo que resaltó el trabajo colectivo que están teniendo las Águilas en su repunte en esta recta final del certamen.

“Bruno Valdez, también mi paisano (Diego Valdés) por la edad y por el recorrido que tienen deben ser uno de los líderes, pero creo que la mayor virtud del América es el trabajo colectivo, el esfuerzo de todos los muchachos, hay algunos que destacan como en el caso de Valdés, pero también a veces, Fidalgo o Zendejas lo han hecho muy bien, y en el cierre de torneo veo un momento muy bueno de la mayoría de los jugadores”, declaró Reinoso en charla con RÉCORD.

Asimismo, el Maestro señaló que en general, las Águilas atraviesan por un buen momento, pues la mayoría de los jugadores han mostrado su mejor versión, algo que quedó plasmado en el partido contra Tigres.

“El equipo pasa por un buen momento, me encantó Jorge Sánchez, me encantó Viñas, me encantó Valdés, Richard Sánchez, Bruno Valdez, Ochoa la única que tuvo, la resolvió bien. Creo que la mayoría de los jugadores lo hicieron bastante bien”, comentó.

El conjunto de Coapa pasó de ser el último lugar de la tabla a principio del torneo a estar a un paso de clasificar de manera directa a la Liguilla, esto se debe en gran parte al buen desempeñó que han mostrado la mayoría de los elementos del plantel desde la llegada de Fernando Ortiz, en especial, Diego Valdés.

El volante chileno ha tomado la batuta del líder en la cancha y se ha convertido además en el goleador del equipo, con cinco tantos, por lo que, está demostrando que la ‘10’ no le está quedando grande y de continuar así podría ser muy pronto el referente que el América tanto ha buscado.

OBLIGADOS A GANAR ANTE LA MÁQUINA

América y Cruz Azul se enfrentan en la última fecha de la Fase Regular del Clausura 2022, duelo que tendrá sabor a Liguilla, pues ambos conjuntos se disputarán el pase de manera directa a la Fiesta Grande.

Sin embargo, para Reinoso, leyenda americanista, el duelo ante La Máquina es un Clásico y las Águilas están obligadas a ganarlo sin pensar en conseguir el boleto directo, pues aseguró que esto dependerá de los demás clubes involucrados en la disputa.

“Los Clásicos se ganan, no se platican. Este es un Clásico (contra Cruz Azul) y los chicos del América tienen que saber que se tiene que ganar. Después, si se queda dentro de los cuatro primeros depende de los otros equipos”, señaló Reinoso a RÉCORD.

“Atlas pasó al América en el cuarto lugar, esto no depende del América (clasificar de manera directa), pero los Clásicos se tienen que ganar”, finalizó.

