¿‘Chicote’ Calderón le tira a Chivas?: “América me cambió la vida, antes había temas extra cancha”

En los últimos torneos las Águilas se han ‘olvidado’ de los fichajes bomba y han apostado por contratar a otro perfil de futbolistas, tal es el caso de Cristian Calderón, quien ha sido ‘rescatado’ por André Jardine y tras haber conseguido el tricampeonato, ‘Chicote’ asegura que América le cambió la vida.

Chicote Calderón vive su segundo torneo en América | IMAGO7

En entrevista para TUDN, Cristian Calderón hizo una comparativa sobre su pasado en Chivas y su actualidad en América, asegurando que llegar a las Águilas ha sido de lo más positivo no solo en su carrera sino también en su vida personal y resaltando que ya no existen más los temas extra cancha que lo perseguían cuando era jugador del Guadalajara.+

“Sí claro, llegar acá te cambia la vida, supe que a lo mejor podía ser mi última oportunidad, no quería desaprovecharla y me cambió para todo y para bien. Si antes había tantas cosas y temas extra cancha, hoy no ha pasado eso y es gracias a la institución que me ha dado la oportunidad, que me abrieron las puertas de todo el staff, psicólogos, lo que tú quieras, me cambió y los resultados que se me han dado en América es base al esfuerzo que hice de dejar de lado muchas cosas”, declaró Chicote Calderón.

La llegada de Chicote Calderón a América generó dudas | IMAGO7

‘Chicote’ Calderón resalta el gran vestidor que existe en América

Por otro lado, Cristian Calderón aseguró que una de las claves para que el América haya ganado tres títulos de Liga MX de forma consecutiva y sea favorito a ganar el tetracampeonato, es el gran vestidor que existe en Coapa. ‘Chicote’ describe la convivencia del plantel como una familia y el hambre de todos de seguir ganado.

“Al final no somos un equipo que siempre va a ganar, invencible; en algún momento podemos perder, sea amistoso u oficial, siempre es importante ganar, hay partidos que no se nos van a dar las cosas, es darle la vuelta a la página y seguir trabajando. Más que nada es el vestidor el que tiene al equipo así, hay una hermandad y humildad que no lo comparo con nada, siempre corremos, disfrutas entrar al campo cuando tienes la clase de compañeros que tienes, que te respaldan siempre. También todas las armas que te da el cuerpo técnico, la directiva, la institución, aquí eres feliz, soy feliz, hice buen ‘match’ con los compañeros y todos dentro del vestidor somos importante”.

América busca el tetracampeonato | IMAGO7

