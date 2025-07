Chicote Calderón se despide del América con un mensaje de amor eterno; jugará en Necaxa

Chicote fuera del América. El mercado de pases se sigue moviendo en Coapa y ahora se ha presentado la salida de un jugador.

Cristian Calderón deja al conjunto de Coapa después de una exitosa época con el equipo y se unirá al Necaxa en un préstamo por un año. A través de las redes sociales, las Águilas confirmaron la noticia, deseando la mejor de las suertes al lateral izquierdo.

Además, Chicote aprovechó para despedirse del club con el siguiente mensaje:

“Llego el día y momento que jamás esperé... Para ser sincero no sé cómo empezar, lo que sí es que quiero, primero que nada, quiero darte las gracias a ti linda afición americanista. Gracias a ti conseguí lo que soñaba, lo que anhelaba y lo que me hacía falta... Quizá no sea un adiós como tal, pero quiero decirles que espero regresar con más ganas e ilusión. Si bien no se veía con buenos ojos mi llegada, ustedes mismos se encargaron de que yo me diera cuenta donde estaba parado y el escudo que defendía.

ET3RNAM3NT3 AGRADECIDO

América Gracias por abrirme las puertas de este gran club, fue una historia muy bonita y llena de alegrías para ese niño que lo soñó algún día. A mis compañeros por hacerme parte de esa familia la cual siempre llevará mi respeto y mi admiración. Cuerpo técnico que apostó por mí y por todo lo que podía lograr. Cuerpo médico, nutriólogo, psicóloga, fisios, utileros, gente de cocina, jardineros, a toda la directiva y Staff... Gracias por todo y que sepan que acá tienen a un amigo

Al final lo único que puedo decir... Que mi paso por acá siempre fue y será AMOR ET3RNO”.

Desde hace unos días, en RÉCORD dimos a conocer que el jugador no se quería ir, aunque fue el club quien buscó su salida al Necaxa, como compartió Carlos Ponce de León.

¿QUÉ DEJÓ EL CHICOTE?

Cristian llegó al América en el 2023 y pudo conseguir una gran cantidad de éxitos. En total disputó 69 partidos, marcando 2 goles y 2 asistencias, aunque fue perdiendo la titularidad frente a Christian Borja. Por si fuera poco, logró levantar 2 títulos con las Águilas, los cuales fueron el del bicampeonato y tricampeonato.

