Cuauhtémoc Blanco reveló la clave del éxito del América: "No hay estrellitas, todos corren"

El gran torneo que lleva el América en este Apertura 2022 ha sorprendido a todos, incluso hasta los propios americanistas, pues este equipo gana, gusta y golea. Es por eso que Cuauhtémoc Blanco reveló la clave del éxito azulcrema en esta nueva era de Fernando Ortiz.

“Veo muy bien al América, sé lo que ha hecho el Tano. Tengo comunicación con él y encontró el compañerismo que necesitaba, que no lo tuvo con solari. Había muchos conflictos con él porque no tenía contacto con los jugadores, hoy el Tano lo tiene y le brindó la confianza a los jugadores”, sentenció la leyenda azulcrema.

Además del compañerismo y el poder recuperar la confianza del plantel luego de ser último lugar la temporada pasada cuando llegó el ‘Tano’, Cuau destacó que en este plantel todos son solidarios y no hay quien se sienta una figura sobre el resto del equipo.

“Todos corren. Esa es la clave del éxito. Aquí no hay estrellitas. Vean un Manchester City vs Liverpool, todos corren y no hay estrellas. Es lo que hoy hace América. Hoy todos los delanteros de América aprendieron a atacar y defender y me da mucho gusto, porque los jugadores se lo merecen”, finalizó.

