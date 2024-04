¿Desprecio al América? Federico Viñas asegura que ir a León le 'cambió la vida'

Federico Viñas reveló cómo cambió su vida tras unirse al León, describiendo su experiencia en el Bajío como una de las mejores decisiones que ha tomado.

En entrevista con TUDN, el uruguayo explicó lo que ha significado llegar al conjunto esmeralda después de varias temporadas de irregularidad en América, donde nunca pudo encontrar la regularidad que deseaba.

"Sí, me cambió totalmente (la vida) porque lo que yo buscaba era poder jugar, era esa regularidad. Creo que este cambio fue muy bueno para mí y siempre desde que apareció León, lo dije también, que sí quería venir, que sí quería dar ese gran paso. Creo que me salió muy bien el cambio porque me cambió todo", comentó.

Desde su llegada al León en el Apertura 2023, Viñas ha demostrado su valía en el terreno de juego, convirtiéndose en un referente indiscutible y en un ídolo para la afición con 16 goles en 35 partidos.

