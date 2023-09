Diego Godín confesó que pudo haber sido jugador de América antes del Mundial

Lo que hubiera sido la zaga americanista. En su búsqueda de siempre llevar a los mejores, la directiva que encabeza Santiago Baños en América intentó fichar al histórico defensor uruguayo, Diego Godín, quien en su regreso al continente americano una firma lo separó de ser azulcrema.

"En enero de 2022 me llamaron, me estuvo sondeando América, creo que en ese momento estaba Solari (Santiago), pero por tema de tiempo y razones burocráticas no se dio, yo tenía que firmar rápidamente para un equipo, se venía una fecha eliminatoria para el Mundial en enero y bueno ahí se cortaron las negociaciones, pero si, de verdad que en algún momento me sondearon", reveló el propio charrúa.

Después de su etapa en la Serie A de Italia, cuando decidió finalizar su contrato con el Cagliari los primeros días de enero de 2022, le llegó la oferta americanista, misma que le interesó, pero debido a dificultades con las fechas para trámite la negociación no se pudo consolidar y terminó por cerrar contrato con el Atlético Mineiro de Brasil.

Sin embargo, para ese entonces, Godín tenía 35 años, una edad madura en la que su experiencia y liderazgo le hubiera dado firmeza y seguridad a la línea defensiva de las Águilas en los tiempos en los que Santiago Solari estuvo en el banquillo.

Diego Godín, que fuera mundialista con la selección Charrúa en las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, disputó 161 partidos y marcó ocho goles, esto desde que Jorge Fossati decidiera debutarlo con "La Garra" el 26 de octubre del 2005.

Al final de su carrera Godín jugó un total de 628 partidos a nivel de clubes, 389 con el Atlético de Madrid, 116 con el Villarreal, 40 con el Cagliari, 36 con el Inter de Milan, 22 con Vélez Sarsfield, 16 con el Nacional y 9 con el Atlético de Mineiro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA TIENE SIETE CONVOCADOS AL TRICOLOR PARA ESTA FECHA FIFA