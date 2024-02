Dilrosun, revela que llegó al América por ser el 'equipo más grande de México'

El registro de Javairo Dilrosun está completo y ahora el momento de su debut en América es totalmente decisión de André Jardine, sin embargo, el propio futbolista neerlandés aseguró estar ansioso por ya mostrar sus habilidades y confirmar que todo lo que le hablaron del club es real.

"Por supuesto al principio estaba un poco dudoso porque soy europeo y venir a México era un lugar muy lejano de donde yo soy, pero cuando hablé con algunos compañeros del equipo que han jugado para este club o en contra me dijeron que es el equipo más grande de México y que en cuanto tuviera la oportunidad de venir tenía que hacerlo", afirmó en entrevista con el equipo.

Durante la charla reconoció que antes de llegar a la institución conocía poco del club, aunque reveló que vio la Final contra Tigres: “Conocía muy poco, el escudo porque es un logo muy famoso, pero no sabía mucho del club. Vi la Final hace algunas semanas y vi el estadio lleno, es un gran estadio”.

Respecto al tema del idioma confirmó que ya está tomando clases de inglés para poder comunicarse con sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados, y que por ahora es Jonathan Dos Santos quien le ayuda siendo su interprete.

"El primer día todos fueron muy amables conmigo, los compañeros por supuesto fueron amables, algunos no hablan inglés así que fue un poco difícil para mí tener una conversación, pero otros si lo hablan y me traducen; ahora tengo que aprender español. Jonathan Dos Santos me ayudó porque habla muy bien inglés, él me ayudó", explicó Dilrosun.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA VS LEÓN: ¿DÓNDE Y CUÁNDO VER EN VIVO EL PARTIDO PENDIENTE DE LA JORNADA 2 DEL CL24?