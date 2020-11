Director de Fuerzas Básicas del América: "Que quien debute 'tenga la cabeza amueblada'"

Hay muchas dudas alrededor de la nueva gestión del América en Fuerzas Básicas, sin embargo el proyecto que encabeza el español Raúl Herrera es muy preciso y se enfoca en el detalle de cada juvenil al que le pretenden encontrar sus mejores habilidades para insertar las herramientas necesarias para fortalecerlo y consolidarlo ya que su objetivo es desarrollar futbolistas con firmeza en todos sus aspectos para que logren adaptarse a la Primera División, así es ahora la metodología de formación de jugadores en Coapa, reveló el propio directivo.

"Cuando acepté el reto yo ya sabía al club que venía, que un jugador juvenil del América se afiance en el primer plantel es difícil porque la exigencia del América es máxima al ser el club más grande del país, pero mi intención es que cuando un jugador debute tenga la cabeza bien amueblada, horarios, disciplinas y costumbres de nutrición bien amarradas", declaró en entrevista con RÉCORD.

"Mi metodología se basa en buscar los perfiles de cada jugador para encontrarle un modelo de juego y poder añadirle todos los conceptos y herramientas que todo jugador necesita, tanto técnicas como fuera del campo como visualización de vídeos, trabajos específicos. Es marcar un modelo de juego y para conseguirlo necesita encontrar un perfil determinado", añadió.

Al formador de talentos no le importó pertenecer a una institución como Villarreal en cuanto recibió la oferta de las Águilas, Herrera reveló que venir al Nido es una propuesta irrechazable.

"Cuando te llaman de América no puedes decir que no. Me atrajo el América, me atrajo la historia del club, me atrajo el Estadio Azteca, me atrajo la gente que está trabajando aquí, las instalaciones, la verdad es que todo lo que es el América, la repercusión que tiene, los jugadores que han pasado por aquí", admitió el europeo.

