Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, cree que jugará en el Mundial de Clubes ante América

Después de unas semanas tormentosas, América aún no puede superar el hecho de no ir al Mundial de Clubes. LAFC derrotó en tiempo extra al conjunto de André Jardine, que no tuvo una reacción desde la banca para impedir el bochornoso momento que vivió su equipo, en territorio angelino.

Ni siquiera los aficionados más optimistas esperaban la hecatombe azulcrema, sin embargo, la tragedia alcanzó al conjunto de Coapa. Muchos incrédulos -o poco informados- creen que las Águilas siguen en el Mundial de Clubes, tal es el caso de Enzo Maresca, entrenador del Chelsea.

El estratega de los Blues habló en entrevista sobre el gran evento. En dicha entrevista, recordó cuando enfrentó a las Águilas en el Mercedes-Benz Stadium, lugar en el que podrían haber tenido otro encuentro en el Mundial de Clubes.

"Era un estadio bonito (Mercedes-Benz). Si no me falla la memoria, ganamos ese partido ante América. Sin embargo, esta vez será diferente, porque este será un torneo oficial; aquel juego solo fue un amistoso, que importa, pero no tanto. Ojalá podamos repetir el resultado en ese mismo estadio y ganar el partido", aseguró Maresca.

Verdadero debut: LAFC

Chelsea tendrá su debut en el Mundial de Clubes ante LAFC. El conjunto angelino ocupa el lugar que dejó vacante León, por el tema de multipropiedad. El conjunto inglés buscará empezar con el pie derecho su participación en el torneo internacional que le dará la vuelta al mundo.

