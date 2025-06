Exgerente del Bar Bar habla sobre el 'Caso Cabañas': "Le salve la vida"

Una de las historias más impactantes dentro del futbol mexicano fue la que ocurrió el 25 de enero del 2010 en un centro de convención nocturna. Salvador Cabañas, exjugador del América, acudió al Bar Bar, ubicado en avenida insurgentes, tras un partido con las Águilas.

Aquella noche quedó marcada por la tragedia y la angustia que sufrió el 'Mariscal', pues recibió un impacto de bala en la cabeza por parte de Jorge Balderas Garza, alias 'El JJ', integrante del grupo delictivo de los Beltrán Leyva.

En una reciente entrevista, en el podcast de Rudy Tercero F, Carlos Cázares Ochoa habló sobre lo ocurrido. 'Charly' Cázares era el gerente de aquel antro, por lo que conoció muy bien tanto a Cabañas como a 'El JJ'.

En dicha entrevista, Cázares confesó que él cree que le salvó la vida al exjugador de las Águilas. "Yo siempre he dicho que le salvé la vida a Cabañas. Yo iba en la parte delantera de la ambulancia y escuché que lo querían llevar a Xoco, pero como sabía que era un hospital de gobierno, le dije al conductor: 'Es un jugador del América, vámonos al Hospital Ángeles'. Siento que esa determinación fue clave para salvar su vida."

Habló con Cabañas

Cázares también aseguró que al momento de ir al baño, lugar donde fue el altercado, Salvador Cabañas todavía estaba consciente. El exgerente del Bar Bar comentó que platicó con Cabañas previo a ir a urgencias.

"Cuando llego, veo a Salvador en el piso y con un charco de sangre. Estaba vivo, consciente, hablaba conmigo. El balazo fue directamente en la frente, y en curso de protección civil te pueden decir lo que puedes hacer, pero ahí, en esa situación. Teníamos el número directo del punto de control y en cinco minutos llegaron patrullas y ambulancias", aseguró.

Llegaron los dos al momento

De igual forma, 'Charly' aclaró que tanto Cabañas, como 'El JJ' llegaron juntos al antro de la colonia Nápoles. Sin embargo, el exgerente aseguró que ni él jugador del América, como el integrante de los Beltrán Leyva, se conocían.

"Esa noche muy especial, yo salí por él, porque de repente me decía 'oye, sal por mi porque los de la cadena me detienen y demás' y esa noche así fue y poco después de que llegó Cabañas, llegó 'El JJ'. Los dos eran clientes frecuentes, pero no se conocían, eso te lo puedo asegurar", agregó el exgerente.

