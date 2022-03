Fernando Ortiz, DT del América: 'No hay otra más que ganar ante Toluca'

El América está firmando uno de los peores torneos de su historia y Fernando Ortiz, actual entrenador de las Águilas, aseguró que se ve sacando los tres puntos ante el Toluca.

"No hay otra más que ganar ante Toluca, el jugador que le toque jugar lo hará de la mejor manera. Ante Toluca me veo festejando y si no es así, nos toca seguir trabajando", comentó Ortiz para W Deportes.

Igualmente, el estratega azulcrema aseguró que los jugadores americanistas entienden el peso de la institución a la que representan y su objetivo es salir de la bochornosa situación en la que se encuentra el América.

"Sabemos lo que pesa esta camiseta y sé que los jugadores trabajan para salir de esta situación", agregó el entrenador de las Águilas.

