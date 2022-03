Assassin´s Creed Valhalla Dawn of Ragnarok: Conociendo los poderes de Odín

Assassin´s Creed Valhalla ha sido la mejor obra entregada por Ubisoft desde hace un par de años a la actualidad y ahora esta historia recibió un nuevo y último DLC para acrecentar sus horas de juego y aquí te contamos nuestro veredicto sobre esta expansión.

El DLC tiene por nombre 'Dawn of Ragnarok' y en esta ocasión dejaremos la piel de Eivor, para ponernos en los pies del Dios supremo de la cultura nórdica, el mismo Odín, en una misión de rescate.

Uno de los factores que más me gustaron de este DLC es justamente la exploración que se tiene con la cultura nórdica en dónde descubriremos nuevas leyendas de Odín en una versión adaptada a Assassin´s Creed.

Lo que tendremos que hacer como Odín, mejor conocido como Havi en Assassin´s Creed, es salvar a nuestro hijo Balder de las manos del gigante de fuego del sur, Surtr.

Para poder ingresar a este DLC es necesario ser nivel 340 como mínimo, por lo que obviamente va enfocada a los juegos más veteranos de Assassin´s Creed Valhalla, aun así, no es imposible, porque a los jugadores que ya hayan jugado la historia de Eivor, podrán recibir un potenciador que te llevará al nivel 340, así como armas y armaduras para hacerle frente a esta nueva misión.

Igualmente, los jugadores nuevos de Assassin´s Creed Valhalla podrán llegar a este DLC (si lo adquirieron), pero igualmente necesitarán del potenciador. En esta aventura no tendremos ningún tipo de tutorial en cuanto a controles básicos se refiere, por lo que es bueno dedicarle al menos una decena de horas de juego a Valhalla.

EL TODOPODEROSO ODÍN

En esta aventura dentro de la piel de Havi (Odín), tendremos prácticamente las mismas habilidades de combate que tiene Eivor, pero existe un artefacto que le da un toque refrescante y diferente al gameplay.

Se trata de un brazalete que nos es obsequiado por el pueblo de los enanos para hacerle frente a los gigantes de fuego. Este brazalete nos permite adquirir poderes de los enemigos que ya fueron derrotados a través de su esencia.

De los enemigos genéricos de fuego, podemos tomar como poder el hecho de transformarnos en uno de ellos y pasar desapercibido en territorio enemigo y llevar a cabo emboscadas exitosas. Igualmente, al derrotar a una especie de cuervos enormes, podremos adquirir la habilidad de convertirnos en aves y volar para escapar de ciertas situaciones o atacar.

Igualmente habrá una habilidad que nos permita tomar el control de los cadáveres y que se unan a nuestra causa por mencionar algunas. Todo esto tiene un límite de tiempo de uso y para poder regenerarlo tenemos que acabar con más enemigos o también hay unas plantas en el mapa que nos ayudan a recuperar la energía del brazalete.

Este brazalete es tan importante que se puede ir mejorando como toda la indumentaria que portamos dentro de Assassin´s Creed Valhalla. El mapa es sumamente grande, yo personalmente no había jugado ningún DLC de Assassin´s Creed Valhalla y me sorprendió lo basto que es Dawn of Ragnarok en todos los sentidos.

Hay juegos base que tienen un mapa más pequeño que lo que veremos a través de los nueve reinos de la cultura nórdica. Visualmente el juego está muy bien, pero en cuanto a inmediaciones se siente que estás vagando por territorio mitológico. Ves estructuras flotar, enormes estructuras y detalles que valen la pena.

Por todo lo demás no queda más que decir, el combate sigue siendo el de Assassin´s Creed Valhalla y la verdad es que está sumamente pulido, aunque esta reseña solo es para decir que el DLC Dawn of Ragnarok es una hermosa despedida nórdica de Valhalla.

Se cierra con broche de oro el contenido extra que llegó a Assassin´s Creed Valhalla. No suelo colocar calificaciones en expansiones, pero si tuviera que hacerlo, pondría un 8.5. No sé qué tan novedoso sea para los jugadores constantes de Valhalla, pero yo que me quedé en el nivel 120, puedo decir que fue un retorno triunfal al título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EVO 2022: REVELADOS LOS NUEVE JUEGOS QUE ESTARÁN EN EL MAGNO TORNEO