Stranger of Paradise Final Fantasy: ¿Hacia dónde va la franquicia?

Stranger of Paradise: Final Fantasy llega como un spin-off extraño, curioso y diferente dentro de la saga ofreciendo mucha acción, mucho caos y al final no terminar por ser un producto convincente al final.

En temas de historia, como acostumbro, no revelaré muchos detalles, pero si criticaré que se siente sumamente dispersa; los personajes no terminan por tener una esencia que provoque una identidad. Se sienten sumamente monótonos, tanto protagonistas como secundarios, hay mucho balbuceo, los diálogos brillan por ser básicos.

Las animaciones en las mismas conversaciones no se sienten terminadas. Hay texturas en los rostros que no están bien pulidas y un guion tan roto no te ayuda a entender que está pasando, sobre todo si eres nuevo dentro de la saga.

BIENVENIDOS AL CAOS

Stranger of Paradise: Final Fantasy es un Hack & Slash en toda regla con elementos RPG que brillan por ser densas y sosas como para prestarles mucha atención. Tendremos una opción en la que automáticamente se equipan tus personajes con los mejores aditamentos y es lo que yo hice todo el tiempo porque en un Hack & Slash se vuelve muy tedioso andar leyendo todo lo que aportan los trajes, las botas, los gorros, y mil cosas que existen, yo en realidad solo quería pelear y sacar super combos espectaculares.

En cuanto a los combos, debo admitir que en general no están mal, pero tampoco brillan por ser espectaculares; terminan por sentirse básicos por momentos y poco innovadores conformen avanzan los tiempos de partida.

Tendremos la posibilidad de que nuestro protagonista utilice dos estilos de pelea. Puede ser mago, esgrimista, luchador, entre otros. Otro gran problema es que los enemigos genéricos no tienen diseños excepcionales, coloquialmente diría que están chafas.

No hay mucha variedad, tampoco me terminaron por encantar los escenarios, la cámara en ocasiones te juega una mala pasada, sobretodo a la hora de cambiar de objetivo y tampoco te enteras muy bien de que estás mejorando y que no.

La guardia es básica y de hecho tendremos la oportunidad de generar una guardia perfecta que nos permitirá hacer grandes ataques, aunque si no la conextamos bien, nos podemos despedir de nuestra vida. Igualmente tendremos ataques especiales que consumen una barra de energía y lo que menos me gustó, es que para hacer combos que uno pensaría son comunes, también utilizamos esta barra, y para recuperarla tendremos que solo estar presionando un botón infinidad de ocasiones.

Un Hack & Slash se trata de pelear y es horrible que te pongan tan tas trabas para poder ejecutar todos los combos posibles.

Otro aspecto en contra, al menos para mí, fue el hecho de tener acompañantes y que todos sean activos en el combate al mismo tiempo. Estar al pendiente de que darles el comando para que ellos hagan los combos en medio del caos termina por ser una mala experiencia. A veces te olvidas de ellos y solo están allí haciendo ataques básicos y tampoco son los más listos del mundo.

Lo peor de todo el juego con diferencia, es que no puedas brincar. No existe el salto, el botón que normalmente es de salto en todos los juegos aquí es para esquivar y eso no terminó por ser comprensible para mi cabeza.

Al final Stranger of Paradise: Final Fantasy no me terminó de convencer entre tantas cosas disponibles y aunque no soy fanático de las comparaciones, tengo que decir que se siente como un Devil May Cry mal hecho.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 7.3

