González Iñárritu sobre la posible participación de América en el Mundial de Clubes : 'Hoy estamos fuera'

Héctor González Iñárritu, presidente operativo de América, dejó clara la postura del club sobre su posible participación en el próximo Mundial de Clubes de la FIFA. En entrevista, el directivo azulcrema fue contundente: “Hoy estamos fuera”, reafirmando que el enfoque actual del equipo está completamente centrado en la Liguilla del Clausura 2025 y en la búsqueda del tetracampeonato en la Liga MX.

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió la puerta a una posible invitación para el América, desde el interior del club se toma con cautela esa posibilidad. “Hoy no te puedo decir, esta vez nos eliminaron. Si hay esta posibilidad que la FIFA dijo, ya lo veremos después”, afirmó González Iñárritu.

No piensa en el Mundial de clubes | IMAGO7

El directivo enfatizó que actualmente no hay confirmación oficial por parte de FIFA ni del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que hablar del Mundial de Clubes sería especular. “Hoy no quiero meterme en ese tema, porque es un tema que no vamos a llegar a nada ahorita, la verdad”, agregó.

Contemplan la opción | IMAGO7

El objetivo de América: ganar la Liga MX y lograr el tetracampeonato

González Iñárritu fue enfático en que el equipo está concentrado en una sola meta, conquistar su cuarto campeonato consecutivo, lo cual marcaría un nuevo hito en la historia del futbol mexicano en torneos cortos. “Estamos enfocados en la Liguilla, en recuperar a los jugadores y estar lo mejor preparados posible”, apuntó.

Piensan en el Tetracampeonato | IMAGO7

