Henry Martín aclara el regaño sobre Brian Rodríguez: "Tal vez no era el momento"

El pasado sábado América cayó en la cancha del Olímpico Universitario ante los Pumas, partido que terminó con la expulsión de Brian Rodríguez luego de una entrada sobre el atacante auriazul César 'Chino' Huerta.

Después de que el árbitro expulsó al delantero uruguayo, Henry Martín (delantero y capitán del equipo americanista) fue en busca de su compañero para regañarlo luego de reclamar la expulsión y de seguir reclamando la tarjeta roja.

Luego de que el encuentro terminó, Henry aclaró la situación y aseguró que todo fue un malentendido y que lamenta haber regañado a su compañero en ese momento, comentando que la acción fue lo que le nació en ese momento.

¿Vieron el reclamo de Henry Martín a Brian Rodríguez después de su expulsión? pic.twitter.com/73VXcO0aSC — ZEL (@Mariazelzel) April 22, 2024

"Nada, calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojo totalmente, Tal vez no era el momento de decirle, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él, está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien", comentó Henry

A pesar de la derrota, América se mantiene como líder del torneo con 32 unidades, aunque Toluca y Cruz Azul se acercaron después de que culminó la jornada 16 del Clausura 2024.

