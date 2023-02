Henry Martín: El jugador más determinante de la Liga MX

Nadie está marcando tanta diferencia como La Bomba en lo que va del campeonato. Henry Martín es el futbolista que está marcando mayor desequilibrio en las áreas rivales al registrar siete aportaciones directas, con cinco tantos y dos asistencias.

El reciente Hat-trick ante Mazatlán puso al delantero del América a la cabeza de la tabla de goleo individual, superando al atacante de Rayados y su compañero en Selección, Rogelio Funes Mori.

Pero no solamente lidera la tabla de goleadores en este Clausura 2023, el artillero de las Águilas también es el futbolista con más pases para gol, compartiendo esta estadística con André-Pierre Gignac de Tigres y Harold Preciado de Santos.

Por lo pronto, el delantero americanista va cumpliendo con su objetivo que es el título de goleo, galardón que se le negó el torneo anterior, pero espera sacarse esa espinita este semestre.

"El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo de poder limpiar eso de mi cabeza, de analizarlo y lamentarlo porque llegó la Liguilla y de inmediato el Mundial, es algo que me dolió mucho y tengo la espinita todavía de que se puede", confirmó a RÉCORD antes del inicio de este certamen.



TOP 5 GOLES

1 Henry Martín (América) - 5 goles

2 Rogelio Funes Mori (Rayados) - 4 goles

3 André-Pierre Gignac (Tigres) - 3 goles

4 Juan Dinenno (Pumas) - 3 goles

5 Julián Quiñones (Atlas) - 3 goles

TOP 5 ASISTENCIAS

1 Henry Martín (América) - 2 pases

2 André-Pierre Gignac (Tigres) - 2 pases

3 Harold Preciado (Santos) - 2 pases

4 Daniel Hernández (Pachuca) - 2 pases

5 Jesús Gallardo (Rayados) - 2 pases

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: FEDERICO VIÑAS, JÜRGEN DAMM Y RAMÓN JUÁREZ SE PERDERÁN EL DUELO ANTE SANTOS