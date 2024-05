Henry Martín habla sobre el penal en Final: "Si yo fallo perdemos el campeonato"

América consiguió su título número 15 de Liga MX gracias a un penal que Henry Martín marcó para poner adelante al cuadro azulcrema faltando poco más de 10 minutos para que se terminara la Final del Clausura 2024 contra Cruz Azul.

Este miércoles, tres días después de la consecución del campeonato, Henry Martín, héroe de la final, confesó cuál fue su sentir en la previa a tirar el penalti con el que la escuadra de Coapa logró su primer bicampeonato en torneos cortos y la 15.

"Yo lo tenía claro en mi cabeza, si tú fallas el penal van a perder el partido, y yo decía no, no pienses eso, concéntrate en otra cosa, también decir a ver ¿A dónde la vas a tirar?, todas mis opciones, por más positivas que las quería ver, había un lado negativo, mandé a Julián a reclamar y yo me alejé, cuando tengo el balón y la pongo dije 'Me lleva', decidí donde lo iba a tirar un paso antes de cobrarlo", comentó Henry Martín para el pódcast 'Del América Eres'.

Henry, que también es el capitán del equipo de Coapa, renovó su contrato antes de que comenzará la liguilla, además de levantar su segundo campeonato en la institución azulcrema, primero el semestre pasado ante Tigres y ahora contra Cruz Azul.

